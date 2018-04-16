В Пензе проведен смотр дачных автобусов Общество

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев провел смотр дачных автобусов на парковке спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в понедельник, 16 апреля.

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Он отметил хорошее состояние транспортных средств и высокий уровень комфортности.

«Автобусы оборудованы так, что гражданам пожилого возраста будет удобно добираться до садоводческих товариществ. Учитывая, что стоимость проезда [по «Транспортной карте члена СНТ»] остается прежней, это одно из важных условий хорошего настроения и богатого дачного урожая пензенцев», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев поручил начальнику управления транспорта и связи администрации города Юлии Ереминой поблагодарить перевозчиков за добросовестную подготовку транспорта.