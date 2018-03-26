В Пензе вырастет стоимость проезда на дачных маршрутах при оплате наличными Общество

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Стоимость проезда на дачных маршрутах в Пензе вырастет в случае оплаты наличными.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, для первого пояса (до 15 км) она составит 63 рубля, два второго (15–20 км) — 95 рублей, для третьего (20–25 км) — 115 рублей, для четвертого (25–45 км) — 161 рубль.

В прошлом году одна поездка обходилась дешевле: для 0 пояса (до 6 км) — в 27 рублей, для остальных — в 60, 90, 109 и 153 рубля соответственно.

Кроме того, по-прежнему предусмотрена возможность оплатить поездку с помощью «Транспортной карты члена СНТ». В этом случае стоимость составит для 1–4 поясов от 30 до 45 рублей.

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В прошлом году она была установлена на таком же уровне, при этом в границах 0 пояса (до 6 км) одна поездка обходилась в 18 рублей.

Транспортное обслуживание будет осуществлять МУП «Арцис».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в период с 21 апреля по 1 июня автобусы будут ходить три дня в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.

С 1 июня по 1 сентября добавится еще один «дачный» день — пятница.

С 1 сентября и до окончания сезона жители города вновь смогут добраться до своих загородных участков на общественном транспорте три раза в неделю.