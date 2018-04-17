В Пензенской области объявлен конкурс фотографий «Детский телефон доверия в лицах» Общество

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Конкурс фотографий «Детский телефон доверия в лицах» объявлен в Пензенской области среди школьников до 18 лет для информирования о работе единого общероссийского номера: 8-800-2000-122.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участники должны сделать фотографию семьи, друзей или самого себя, разместив в кадре надпись «Детский телефон доверия: 8-800-2000-122». Снимок нужно опубликовать на стене группы конкурса в соцсети «ВКонтакте», после чего поделиться записью на своей странице.

Далее в адрес организационного комитета на электронную почту необходимо до 13 мая прислать заявку по форме, указанной в положении, которое доступно в этой же группе в соцсети.

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Жюри будет оценивать работы с учетом соответствия требованиям конкурса и творческого подхода, а также может принять во внимание количество положительных отметок, которые набрала фотография.

Подведение итогов и награждение участников конкурса «Детский телефон доверия в лицах» состоятся в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в рамках празднования Международного дня защиты детей 1 июня. При этом право определения количества участников финального мероприятия и выбора формы поощрения оргкомитет оставляет за собой.

Ожидается, что рекламно-информационная кампания мотивирует детей, подростков, их родителей и представителей обращаться к специалистам для решения психологических проблем.