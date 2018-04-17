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С начала сезона охоты на пернатую дичь в Пензенской области выявлено семь нарушений

09:42 | 17.04.2018 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Семь протоколов по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» составлено в Пензенской области с 14 апреля, когда был открыт сезон охоты на пернатую дичь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

С начала сезона охоты на пернатую дичь в Пензенской области выявлено семь нарушений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе рейда было проверено 56 владельцев гражданского оружия», — пояснили в ведомстве, отметив, что оперативно-профилактическое мероприятие проводилось на территории Лунинского, Иссинского, Бессоновского, Каменского и Городищенского районов. 

В пресс-службе уточнили, что основные нарушения связаны с отсутствием соответствующего разрешения, ходовой охотой и с нахождением на транспортном средстве с расчехленным и заряженным оружием.

«На территории региона подобные рейды будут продолжены на протяжении всего охотничьего сезона», — отметили в управлении Росгвардии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сезон весенней охоты начался в Пензенской области во вторую субботу апреля, 14-го числа, и продлится 10 календарных дней.

Весенняя охота осуществляется исключительно на водоплавающую дичь, к которой относятся гуси и селезни уток, а также на боровую, то есть вальдшнепа.

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