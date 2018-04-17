Рубцов рассказал, как выходной на Радоницу связан с днем рождения Бочкарева Общество

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Виктор Рубцов, занимавший должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области с 2012 по 2015 годы, рассказал, каким образом объявление в регионе выходного по случаю Радоницы связано с днем рождения бывшего главы региона Василия Бочкарева.

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«Внесу свою посильную лепту в написание частички истории Пензенской области. Так вот, 29 апреля 2014 года был вторник, и на этот день приходилась Радоница. На этот же день было записано еще одно событие — день рождения тогдашнего губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарева», — написал Виктор Рубцов в «Живом Журнале» 17 апреля, когда в регионе объявлен выходной в связи с единым днем поминовения усопших.

Он добавил, что экс-губернатор «чтил память своих усопших родных и близких», а также «крайне не любил свой день рождения».

«Говорил, что опять набегут те, кого «пороть надо», а ему, дескать, придется улыбаться через силу. А тех, с кем ему приятно видеться, он и так пригласит выпить по рюмке чая, поговорить спокойно и открыто», — отметил Виктор Рубцов.

По его словам, четыре года назад за неделю до 29 апреля Василий Бочкарев спросил совета, как и на кладбище съездить, и от своего дня рождения «аккуратно отвертеться».

«За год до этого я предлагал, опираясь на опыт других регионов, в частности, Саратовской области, объявить Радоницу нерабочим днем. Тогда моя идея в силу ряда причин не прижилась и даже была раскритикована. Прошел год, и я предложил вновь вернуться к этой же идее. [...] Василий Кузьмич, как мне показалось, даже обрадовался такому решению и поручил мне же проработать в деталях этот вариант. Однако выяснилось, что надо разработать законопроект, согласовать его с кучей ведомств, после этого внести в Законодательное собрание Пензенской области. На это времени просто не было», — пояснил бывший руководитель аппарата.

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Он сообщил, что тогда юристы в качестве промежуточного варианта предложили объявить этот день нерабочим распоряжением губернатора, однако требовалось, чтобы кто-то выступил с соответствующей инициативой.

«Бочкарев долго не размышлял — дал поручение поговорить с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом, спросить его, как он относится к такой идее и готов ли стать инициатором этого предложения. В этот же вечер на столе губернатора лежало письмо митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Решение было принято», — написал Виктор Рубцов.

Он отметил, что «Бочкарев был доволен».

«Ну, а позже, в 2015 году, Радоница стала официально нерабочим днем уже на основании соответствующего закона Пензенской области», — добавил бывший чиновник.