После видеоролика дольщиков «Пензастроя» наложен арест на технику «Инжстройсервиса» Общество

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Арест наложен на строительную технику ОАО «Инжстройсервис» после размещения на канале «БезДом-ТВ Пенза» на портале YouTube видеоролика, в котором дольщики ОАО «Пензастрой» выразили беспокойство вывозом башенных кранов с объектов компании. Об этом сообщил заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики.

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«Сегодня утром председатель правительства Пензенской области Николай Симонов в разговоре с дольщиками ЖК «Райки» подтвердил, что после выхода фильма-расследования «Журавли» сотрудники ОБЭП наложили арест на технику ОАО «Инжстройсервис». Отныне продать ее невозможно. Скорее всего, арест продлится до окончания следствия по уголовному делу ОАО «Пензастрой», — написал он на своей странице в Facebook в среду, 18 апреля.

По словам Евгения Малышева, юрист «Пензастроя», имя которой он не уточнил, «прямо в кабинете председателя правительства заявила, что считает арест техники незаконным».

«Напоминаю при этом, что ранее «Пензастрой» отрицал свою причастность к этой организации [«Инжстройсервис»]. По какой причине юрист «Пензастроя» радеет за права совершенно сторонней организации, можно только догадываться», — добавил журналист.

Комментируя ИА «PenzaNews» ситуацию с ЖК «Райки», Евгений Малышев сообщил, что в последнее время обострился конфликт дольщиков с руководством «Пензастроя».

По его словам, одной из причин стали лопнувшие еще зимой трубы ливневых стоков, которые идут с крыши через подъезды, что может привести к затоплению квартир: чтобы не допустить этого в начале апреля несколько десятков дольщиков вышли на очистку кровли от снега, а перед приходом в регион дождей даже заявили о готовности заменить ливневку за собственный счет, однако застройщик закрыл доступ на объект, из-за чего возникли трудности с оценкой объема предстоящих работ.

Евгений Малышев добавил, что в минувший вторник, 17 апреля, вопрос все-таки был решен — сотрудник управления Госжилстройтехинспекции по Пензенской области Максим Денисов лично обошел все три подъезда и посчитал количество труб, подлежащих замене.