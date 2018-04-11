Дольщики «Пензастроя» обеспокоены действиями «Инжстройсервиса» по продаже стройтехники

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Дольщики ОАО «Пензастрой» обеспокоены действиями представителей ОАО «Инжстройсервис» по продаже строительной техники. Это следует из видеоролика, опубликованного на канале «БезДом-ТВ Пенза» на портале YouTube.
Видео содержит запись телефонного разговора, посвященного обсуждению деталей покупки оборудования стоимостью 2 млн. 700 тыс. рублей, в ходе которого продавец предлагает оплатить по безналичному расчету лишь половину.
«Официально будет сумма в районе 1 млн. 350 [тыс. рублей]. […] Мы не готовы с 2 млн. 700 [тыс. рублей] полностью платить НДС», — сказал мужчина в ходе беседы с дольщиком, который представился сотрудником организации, заинтересованной в приобретении.