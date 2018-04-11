Дольщики «Пензастроя» обеспокоены действиями «Инжстройсервиса» по продаже стройтехники Общество

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Дольщики ОАО «Пензастрой» обеспокоены действиями представителей ОАО «Инжстройсервис» по продаже строительной техники. Это следует из видеоролика, опубликованного на канале «БезДом-ТВ Пенза» на портале YouTube.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Клиенты компании, вложившие деньги в жилье, но так и не получившие обещанных квартир, обратили внимание на то, что со стройплощадок проблемных домов вывозятся башенные краны.

Вместе с тем в интернете доступна информация о продаже компанией «Инжстройсервис» строительной техники и оборудования.

При этом открытое акционерное общество с таким же названием с 1993 по 2017 годы возглавлял генеральный директор «Пензастроя» Валентин Журавлев, а с прошлого года организацией руководит его внук — Александр Панов.

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Видео содержит запись телефонного разговора, посвященного обсуждению деталей покупки оборудования стоимостью 2 млн. 700 тыс. рублей, в ходе которого продавец предлагает оплатить по безналичному расчету лишь половину.

«Официально будет сумма в районе 1 млн. 350 [тыс. рублей]. […] Мы не готовы с 2 млн. 700 [тыс. рублей] полностью платить НДС», — сказал мужчина в ходе беседы с дольщиком, который представился сотрудником организации, заинтересованной в приобретении.

В видеоролике отмечается, что полиция, которая расследует уголовные дела о причинении ущерба участникам долевого строительства, данным разговором не заинтересовалась.

«Три тысячи дольщиков ОАО «Пензастрой» требуют обратить внимание на беспредел застройщика и бездействие органов правопорядка», — гласит надпись на одном из последних кадров.