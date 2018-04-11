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Дольщики «Пензастроя» обеспокоены действиями «Инжстройсервиса» по продаже стройтехники

14:05 | 11.04.2018 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Дольщики ОАО «Пензастрой» обеспокоены действиями представителей ОАО «Инжстройсервис» по продаже строительной техники. Это следует из видеоролика, опубликованного на канале «БезДом-ТВ Пенза» на портале YouTube.

Дольщики «Пензастроя» обеспокоены действиями «Инжстройсервиса» по продаже стройтехники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Клиенты компании, вложившие деньги в жилье, но так и не получившие обещанных квартир, обратили внимание на то, что со стройплощадок проблемных домов вывозятся башенные краны.

Вместе с тем в интернете доступна информация о продаже компанией «Инжстройсервис» строительной техники и оборудования.

При этом открытое акционерное общество с таким же названием с 1993 по 2017 годы возглавлял генеральный директор «Пензастроя» Валентин Журавлев, а с прошлого года организацией руководит его внук — Александр Панов.

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Видео содержит запись телефонного разговора, посвященного обсуждению деталей покупки оборудования стоимостью 2 млн. 700 тыс. рублей, в ходе которого продавец предлагает оплатить по безналичному расчету лишь половину.

«Официально будет сумма в районе 1 млн. 350 [тыс. рублей]. […] Мы не готовы с 2 млн. 700 [тыс. рублей] полностью платить НДС», — сказал мужчина в ходе беседы с дольщиком, который представился сотрудником организации, заинтересованной в приобретении.

В видеоролике отмечается, что полиция, которая расследует уголовные дела о причинении ущерба участникам долевого строительства, данным разговором не заинтересовалась.

«Три тысячи дольщиков ОАО «Пензастрой» требуют обратить внимание на беспредел застройщика и бездействие органов правопорядка», — гласит надпись на одном из последних кадров.

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