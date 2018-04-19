Финансирование дорожного строительства в районах Пензенской области увеличат Общество

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Объемы финансирования дорожного строительства в районах Пензенской области будут увеличены в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Я принял решение на следующий год в 2–3 раза увеличить объемы финансирования дорожного строительства в районах области, будет продолжена программа ремонта сельских школ, но на местах нужен тщательный контроль, чтобы избежать нецелевого расходования. Каждый рубль из бюджетных средств должен быть израсходован эффективно», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии регионального Минфина, которое состоялось в областном правительстве в четверг, 19 апреля.

Иван Белозерцев отметил, что 2017 год в финансовом отношении был успешным для региона.

«В целом мы сработали с плюсом, получив благодарность от Минфина РФ за эффективное распоряжение региональными финансами. В то же время ставятся очень жесткие требования, которые нужно выполнять. Это и погашение государственного долга Пензенской области, и работа над снижением кредиторской задолженности муниципальных образований. […] По моему поручению областное министерство финансов ведет реструктуризацию бюджетных кредитов, есть график погашения задолженности, который должен неукоснительно соблюдаться», — пояснил глава региона.

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Он добавил, что финансовая дисциплина должна находиться на особом контроле.

«Главы муниципальных образований не имеют права раздувать бюджет, если видят, что его не удастся наполнить. Нельзя брать бюджетные кредиты без согласования с региональным министерством финансов. Если есть социально важные проблемы, требующие незамедлительного решения, мы рассмотрим их в индивидуальном порядке», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор также призвал начальников финансовых управлений муниципалитетов вести работу по пополнению налогооблагаемой базы.

«Это очень серьезная задача. Далеко не весь бизнес в нашем регионе платит налоги. Действуйте активнее, обращайтесь в правоохранительные органы, создавайте рабочие группы и наводите порядок», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.