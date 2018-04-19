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Антитеррористическая защищенность двух объектов в Пензе остается на контроле НАК

18:44 | 19.04.2018 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Национальный антитеррористический комитет (НАК) не снимает с контроля готовность стадиона «Зенит» и отеля «Heliopark Residence» к чемпионату мира по футболу 2018 года и не снижает требований по их антитеррористической защищенности, несмотря на то, что ни одна из команд-участниц не выбрала Пензу в качестве тренировочной площадки. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Антитеррористическая защищенность двух объектов в Пензе остается на контроле НАК

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оргкомитетом чемпионата первоначально планировалось использовать два объекта в городе Пензе — тренировочную площадку спорткомплекса «Зенит» и отель «Heliopark Residence». Эти объекты не были задействованы, но остаются в резерве», — отметил он в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, состоявшегося в облправительстве в четверг, 19 апреля.

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Он распорядился принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан в период проведения международных соревнований.

Также на заседании был рассмотрен вопрос об антитеррористической защищенности мест отдыха детей в летний период.

«Требую, чтобы был разработан и безотказно действовал в каждом детском учреждении четкий регламент мер безопасности, предусматривающий систему охраны и контроль доступа на территорию лагеря. Особое внимание необходимо обратить на качественный подбор персонала», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

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