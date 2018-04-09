Иван Белозерцев считает, что в Пензе не чувствуется атмосфера ЧМ по футболу Спорт

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что в региональном центре не чувствуется атмосфера приближающегося чемпионата мира по футболу, финал которого впервые пройдет в России в 2018 году.

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«[Зампреду облправительства Юрию] Денисову поручил, [...] — тишина. [Министру физкультуры и спорта региона Григорию] Кабельскому не надо. Главам муниципальных образований не надо. Хоть что-нибудь говорит о том, что у нас чемпионат мира по футболу? Ничего не говорит, кроме проведения совещаний, конкретных поручений и подготовки стадиона», — отметил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 9 апреля.

По мнению главы региона, отремонтировать дороги и привести в порядок фасады зданий по пути следования болельщиков недостаточно.

«В других городах это [атмосфера мундиаля] есть, они активно работают, а у нас ничего нет», — констатировал Иван Белозерцев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», финальная часть XXI чемпионата мира по футболу FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Страна примет состязания впервые в своей истории.

Матчи будут проводиться на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Саранске.

Изначально планировалось использовать стадион «Зенит» в Пензе в качестве тренировочной площадки для одной из команд. С этой целью еще в 2016 году была начата его реконструкция. Однако ни одна сборная не выбрала Пензу для тренировок.

До настоящего времени реконструкция «Зенита» не завершена.