ТЦ «Олимп» в Пензе возобновил свою работу Общество

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Торговый центр «Олимп» на проспекте Строителей в Пензе возобновил свою работу в минувший четверг, 19 апреля.

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«Суд отменил ранее наложенную обеспечительную меру в виде запрета эксплуатации здания ТЦ «Олимп» в отношении всех помещений, кроме цокольного этажа», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она пояснила, что такое решение было принято после того, как значительную часть ранее выявленных нарушений удалось устранить: инженерные системы, обеспечивающие противопожарную безопасность, приведены в рабочее состояние и восстановлены надлежащим образом.

«Судебные приставы октябрьского районного отдела УФССП России по Пензенской области исполнили решение суда немедленно», — отметила собеседница агентства.