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Приставы закрыли ТЦ «Олимп» в Пензе

09:20 | 16.04.2018 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Судебные приставы закрыли торговый центр «Олимп» на проспекте Строителей в Пензе утром в понедельник, 16 апреля.

Приставы закрыли ТЦ «Олимп» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Посетители больше не могут пройти внутрь: двери опечатаны, у входов дежурят представители ФССП.

Основанием для этого стали результаты внеплановой проверки соблюдения правил пожарной безопасности, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС.

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, деятельность ТЦ «Олимп» приостановлена Октябрьским районным судом Пензы в качестве обеспечительной меры, тем самым было удовлетворено соответствующее ходатайство прокурора.

«Эксплуатация здания ТЦ запрещена до вступления решения суда [по иску о приостановлении деятельности торгового центра «Олимп» в связи с выявленными нарушениями] в законную силу», — пояснила собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.

В Пензе по итогам проведенных мероприятий прокуратура потребовала запретить эксплуатацию зданий кинокомплекса «Современник», торговых центров «Урицкий», «Мой», «Триумф» и «Гостиный двор», в Кузнецке — ТЦ «М-Сити».

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