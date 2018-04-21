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На Шуисте в Пензе демонтирован киоск «Денер Кинг»

10:44 | 21.04.2018 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Нестационарный торговый объект «Денер Кинг», где торговали шаурмой с нарушением санитарных правил и норм, демонтирован в Пензе на улице Клары Цеткин рядом со зданием №40А.

На Шуисте в Пензе демонтирован киоск «Денер Кинг»

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, местные жители неоднократно жаловались на неудовлетворительную работу объекта общепита.

«По данному адресу индивидуальный предприниматель самовольно установил нестационарный торговый объект на земельном участке, находящемся в ведении органов местного самоуправления, и осуществлял деятельность в нарушении норм действующего законодательства», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе уточнили, что собственнику предложили в добровольном порядке демонтировать киоск и освободить муниципальный участок, однако мер не было принято.

В мэрии пояснили, что в результате самовольно установленный киоск демонтирован силами муниципалитета.

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