На Шуисте в Пензе демонтирован киоск «Денер Кинг» Общество

Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Нестационарный торговый объект «Денер Кинг», где торговали шаурмой с нарушением санитарных правил и норм, демонтирован в Пензе на улице Клары Цеткин рядом со зданием №40А.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, местные жители неоднократно жаловались на неудовлетворительную работу объекта общепита.

«По данному адресу индивидуальный предприниматель самовольно установил нестационарный торговый объект на земельном участке, находящемся в ведении органов местного самоуправления, и осуществлял деятельность в нарушении норм действующего законодательства», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе уточнили, что собственнику предложили в добровольном порядке демонтировать киоск и освободить муниципальный участок, однако мер не было принято.

В мэрии пояснили, что в результате самовольно установленный киоск демонтирован силами муниципалитета.