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Пензенское УФАС выдало предупреждение сети «Красное&Белое»

10:28 | 22.04.2018 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области выдало предупреждение торговой сети «Красное&Белое» о необходимости прекращения реализации табачной продукции в трех магазинах, расположенных в Пензе, Кузнецке и Сердобске.

Пензенское УФАС выдало предупреждение сети «Красное&Белое». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального ведомства, было установлено, что в этих алкомаркетах осуществляется продажа сигарет на расстоянии менее чем 100 метров от территории, предназначенной для оказания образовательных услуг.

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«Действия сети «Красное&Белое» по розничной реализации табачной продукции в запрещенных законом местах направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки хозяйствующим субъектам – конкурентам», — отметили в УФАС.

В пресс-службе пояснили, что в случае выполнения требований, содержащихся в предупреждении, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено не будет.

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