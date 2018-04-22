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В Пензенской области пополнился реестр обманутых дольщиков

11:56 | 22.04.2018 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. 56 лиц — граждан и семей — включены в реестр обманутых дольщиков в Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Госжилстройтехинспекции региона.

В Пензенской области пополнился реестр обманутых дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, первая запись в реестре была сделана 27 января 2017 года, последняя — 13 апреля 2018-го.

В данный список включены клиенты трех компаний: ООО «Север-Траст», купившие квартиры в Пензе в доме №14 на улице Кижеватова (20 участников долевого строительства), ООО «Третий Рим» — в доме №2А на улице Коммунистической в Бессоновке (2), а также ОАО «Пензастрой», вложившие деньги в жилье на улицах Ново-Казанской (5), Рахманинова (21), 8 Марта (3), Ключевой (4) и в микрорайоне «Лукоморье» в селе Засечном (1).

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При этом в реестре проблемных объектов числится три здания.

В декабре 2017 года в него был включен многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и предприятиями торговли в микрорайоне №3 на Южной поляне в Пензе по адресу: улица Кижеватова, 14. Его возведение осуществляла компания «Север-Траст».

В марте 2018 года к проблемным отнесен жилой дом в 18-м микрорайоне Заречного, который возводило МП «РСК».

Также в марте в реестр был включен многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания и административными помещениями в микрорайоне №4 «Среда» жилого района Сосновка в Пензе, который начала строить фирма «Декор-Трейд».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», данные о точном количестве обманутых дольщиков в Пензенской области разнятся. В феврале 2018 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что фактически их насчитывается 1 тыс. 800 человек. Сами дольщики заявляют о более 3 тыс. пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

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