Пензенский губернатор сообщил о 1 тыс. 800 обманутых дольщиках Общество

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в регионе фактически насчитывается 1 тыс. 800 обманутых дольщиков.

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«Мы [за последние 2,5 года] достроили три жилых дома, не доведя до обманутых дольщиков. Сейчас у нас 1 тыс. 800 обманутых дольщиков», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Глава региона напомнил, что при активном взаимодействии с надзорным ведомством в кратчайшие сроки был разработан и принят закон Пензенской области о поддержке пострадавших дольщиков.

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«В настоящее время совместно с прокуратурой области вырабатываются правовые механизмы, которые позволяют реализовывать мероприятия, направленные на восстановление нарушенных прав граждан – участников долевого строительства. Проблема пока что до конца не решена, но люди знают и видят, что мы работаем, работаем каждый день, у нас есть правовой механизм. Мы с этой задачей справимся, мы решим эту проблему, и люди въедут в свои жилые дома», — добавил Иван Белозерцев.

Согласно реестру, который опубликован на официальном сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области, в списке дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, числятся 22 человека. Это клиенты компаний «Север-Траст» и «Третий Рим».

Вместе с тем 1 февраля полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в ходе визита в Пензу сообщил, что в реестр обманутых дольщиков в регионе включены 59 человек.