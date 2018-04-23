На сайте телеканала «ТВ-Пенза» опубликовано заявление о предстоящем сокращении коллектива Общество

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Информация о предстоящем сокращении коллектива телеканала «ТВ-Пенза», учредителем которого является МУП «Аналитический региональный центр информационных систем» («Арцис»), как ожидается, будет официально озвучена в течение ближайших трех дней. Об этом говорится в анонимном заявлении, размещенном на сайте телеканала.

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«Сегодня, 23 апреля — последний день для подачи заявки на участие в конкурсе на освещение деятельности Пензенской городской думы. Эту заявку телеканал подавать не будет. Об этом сообщил и.о. директора МУП «Арцис» Иван Балашов. Напомним, в прошлом году телепроект «Городской округ» был удостоен благодарности городской думы. Сегодня стало известно и решение администрации. По данным источника, приближенного к руководящим постам, мэр Пензы [Виктор Кувайцев] принял окончательное решение о сокращении телеканала. Решение о сокращении должен озвучить и.о. директора в течение трех дней», — поясняется в тексте, автор которого не указан.

В нем добавляется, что в связи со сложившейся ситуацией работники редакции собираются на прием к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и депутату Госдумы России Леониду Левину, который возглавляет комитет по информполитике, информационным технологиям и связи, а также является секретарем Союза журналистов России.

«Кто получит частоту вещания в трех кабельных сетях и архивы программ, пока неизвестно», — отмечается в заявлении.

Помимо этого, в нем выражается сожаление по поводу того, что при принятии решения о дальнейшей судьбе городского СМИ чиновники не учли его вклад в освещение их деятельности.

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«Очень жаль, что телеканал, который на протяжении долгих лет активно освещал деятельность городской администрации, Пензенской городской думы, правительства Пензенской области, регионального отделения партии «Единая Россия», Законодательного собрания области и других государственных структур и ведомств, провел предвыборные съемки всех кандидатов от партии «Единая Россия» в Государственную думу, оказался никому не нужен», — подчеркивается в тексте.

В нем также сообщается, что, по имеющимся данным, заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий внутреннюю политику, неоднократно заверял экс-директора МУП «Арцис» Юрия Анфалова, что телеканал «ТВ-Пенза» необходим региону и вопрос о его судьбе находится на контроле.

«Коллектив телеканала «ТВ-Пенза» пока продолжает работу, но трудиться в атмосфере неведения и неуверенности в завтрашнем дне с каждым днем становится сложнее. Остается надеяться, что годы работы не пройдут даром, и люди, зарекомендовавшие себя с положительной стороны, найдут поддержку в сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.