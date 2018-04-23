На сайте телеканала «ТВ-Пенза» опубликовано заявление о предстоящем сокращении коллектива

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Информация о предстоящем сокращении коллектива телеканала «ТВ-Пенза», учредителем которого является МУП «Аналитический региональный центр информационных систем» («Арцис»), как ожидается, будет официально озвучена в течение ближайших трех дней. Об этом говорится в анонимном заявлении, размещенном на сайте телеканала.
«Сегодня, 23 апреля — последний день для подачи заявки на участие в конкурсе на освещение деятельности Пензенской городской думы. Эту заявку телеканал подавать не будет. Об этом сообщил и.о. директора МУП «Арцис» Иван Балашов. Напомним, в прошлом году телепроект «Городской округ» был удостоен благодарности городской думы. Сегодня стало известно и решение администрации. По данным источника, приближенного к руководящим постам, мэр Пензы [Виктор Кувайцев] принял окончательное решение о сокращении телеканала. Решение о сокращении должен озвучить и.о. директора в течение трех дней», — поясняется в тексте, автор которого не указан.
В нем добавляется, что в связи со сложившейся ситуацией работники редакции собираются на прием к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и депутату Госдумы России Леониду Левину, который возглавляет комитет по информполитике, информационным технологиям и связи, а также является секретарем Союза журналистов России.
«Кто получит частоту вещания в трех кабельных сетях и архивы программ, пока неизвестно», — отмечается в заявлении.
Помимо этого, в нем выражается сожаление по поводу того, что при принятии решения о дальнейшей судьбе городского СМИ чиновники не учли его вклад в освещение их деятельности.
«Очень жаль, что телеканал, который на протяжении долгих лет активно освещал деятельность городской администрации, Пензенской городской думы, правительства Пензенской области, регионального отделения партии «Единая Россия», Законодательного собрания области и других государственных структур и ведомств, провел предвыборные съемки всех кандидатов от партии «Единая Россия» в Государственную думу, оказался никому не нужен», — подчеркивается в тексте.
В нем также сообщается, что, по имеющимся данным, заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий внутреннюю политику, неоднократно заверял экс-директора МУП «Арцис» Юрия Анфалова, что телеканал «ТВ-Пенза» необходим региону и вопрос о его судьбе находится на контроле.
«Коллектив телеканала «ТВ-Пенза» пока продолжает работу, но трудиться в атмосфере неведения и неуверенности в завтрашнем дне с каждым днем становится сложнее. Остается надеяться, что годы работы не пройдут даром, и люди, зарекомендовавшие себя с положительной стороны, найдут поддержку в сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.
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