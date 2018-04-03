Виктор Кувайцев прокомментировал информацию о возможной продаже телеканала «ТВ-Пенза» Экономика

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев прокомментировал ИА «PenzaNews» появившуюся в СМИ информацию о предстоящей оптимизации деятельности МУП «Аналитический региональный центр информационных систем» («Арцис») и якобы готовящейся продаже телеканала «ТВ-Пенза», учредителем которого является муниципальное унитарное предприятие.

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«Не принято пока решение», — сказал он.

По словам мэра, публикации на тему того, что «Кувайцев что-то продает», являются как минимум преждевременными.

«Любую сделку, если в этом возникнет необходимость, нам надо будет согласовать с правительством Пензенской области, потому что у них тоже есть интерес к телевидению», — отметил собеседник агентства.

Виктор Кувайцев пояснил, что в настоящее время вопрос о судьбе МУП «Арцис» является открытым, поскольку предприятие не только обеспечивает работу телеканала, но и выступает оператором дачных перевозок и проекта «Электронная школа».

«Мы сейчас изучаем варианты, как нам поступить. […] Мы обсуждаем состояние «Арциса», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что аналогичная работа проводится и в отношении других МУПов.

«Мы по ряду муниципальных унитарных предприятий выходим с предложением, что можно акционировать, как, например, МКП «Теплоснабжение [города Пензы]». Наверное, такой вариант может быть в перспективе по нашему СМУП «Пензалифт». Почему? Потому что он сейчас с долгами рассчитывается, угрозы банкротства не будет, но чтобы он эффективно работал, может, есть смысл его акционировать. Поэтому наши специалисты прорабатывают — управление экономического развития работает. Мы примем решение и вас обязательно проинформируем», — подытожил глава администрации Пензы.

Согласно данным ЕГРЮЛ, муниципальное унитарное предприятие «Арцис» зарегистрировано по адресу: Пенза, улица Суворова, 122А. Юридическое лицо было создано в 2001 году. Его учредителем числится управление муниципального имущества администрации Пензы, директором — Юрий Анфалов.

МУП «Арцис» является учредителем телеканала «ТВ-Пенза».

Как сообщается на сайте проекта, идея создания потокового интернет-вещания возникла у технических специалистов предприятия в марте 2009 года. В тестовом режиме канал вещал в интернете на протяжении года. В 2010 году он стал называться «ТВ-Пенза».

11 июня 2010 года МУП получил свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-40184 (форма распространения — электронное периодическое издание, территория распространения — Россия, зарубежные страны), а 5 декабря 2011 года — ЭЛ №ТУ58-0142 (телеканал, Пензенская область).

В марте 2012 года была получена лицензия на осуществление телевизионного вещания. Телеканал «ТВ-Пенза» стал доступен в кабельных сетях.

Руководителем медиапроекта является Марина Анфалова, шеф-редактором службы новостей — Екатерина Сорокина.