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Юрий Анфалов объяснил свой уход из МУП «Арцис» желанием профессионального роста

17:00 | 23.04.2018 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Юрий Анфалов, 12 лет проработавший директором МУП «Аналитический региональный центр информационных систем» («Арцис»), объяснил ИА «PenzaNews» свой уход с должности руководителя предприятия желанием профессионального роста.

Юрий Анфалов объяснил свой уход из МУП «Арцис» желанием профессионального роста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У меня закончился трудовой контракт 19 апреля. Я подписывать на новый срок контракт не стал», — сказал он.

Юрий Анфалов пояснил, что намерен уйти в бизнес.

При этом бывший директор муниципального предприятия не ответил на вопрос о том, чем именно он планирует заниматься, однако не исключил, что вскоре станет известно о некоторых информационных проектах, которые он готовит.

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«Я добился, в общем-то, пика своего профессионального развития на должности директора МУП «Арцис». […] Нужно идти дальше, нужно реализовывать свои идеи в следующем виде деятельности. В данном случае для меня «Арцис» показался тупиковым», — отметил собеседник агентства.

Комментируя ситуацию с телеканалом «ТВ-Пенза», учредителем которого является «Арцис», он выразил сожаление, что городу оказалось не нужно муниципальное электронное СМИ.

«Я считаю, что телеканал «ТВ-Пенза» сделал невозможное на рынке информационном. Без бюджетных денег мы построили, в принципе, телеканал, который вещает во всех кабельных сетях. И в интернете мы единственные, кто вещали и вещают в потоковом режиме», — добавил Юрий Анфалов.

Он выразил уверенность, что сотрудники телеканала в любом случае окажутся востребованными и не останутся без работы.

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