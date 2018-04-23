Юрий Анфалов объяснил свой уход из МУП «Арцис» желанием профессионального роста Общество

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Юрий Анфалов, 12 лет проработавший директором МУП «Аналитический региональный центр информационных систем» («Арцис»), объяснил ИА «PenzaNews» свой уход с должности руководителя предприятия желанием профессионального роста.

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«У меня закончился трудовой контракт 19 апреля. Я подписывать на новый срок контракт не стал», — сказал он.

Юрий Анфалов пояснил, что намерен уйти в бизнес.

При этом бывший директор муниципального предприятия не ответил на вопрос о том, чем именно он планирует заниматься, однако не исключил, что вскоре станет известно о некоторых информационных проектах, которые он готовит.

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«Я добился, в общем-то, пика своего профессионального развития на должности директора МУП «Арцис». […] Нужно идти дальше, нужно реализовывать свои идеи в следующем виде деятельности. В данном случае для меня «Арцис» показался тупиковым», — отметил собеседник агентства.

Комментируя ситуацию с телеканалом «ТВ-Пенза», учредителем которого является «Арцис», он выразил сожаление, что городу оказалось не нужно муниципальное электронное СМИ.

«Я считаю, что телеканал «ТВ-Пенза» сделал невозможное на рынке информационном. Без бюджетных денег мы построили, в принципе, телеканал, который вещает во всех кабельных сетях. И в интернете мы единственные, кто вещали и вещают в потоковом режиме», — добавил Юрий Анфалов.

Он выразил уверенность, что сотрудники телеканала в любом случае окажутся востребованными и не останутся без работы.