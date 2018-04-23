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В Пензе снят запрет на эксплуатацию «Рембыттехники»

18:30 | 23.04.2018 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы отменил запрет на эксплуатацию здания торгового центра «Рембыттехника» в понедельник, 23 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила адвокат Юлия Макарова.

В Пензе снят запрет на эксплуатацию «Рембыттехники»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот запрет сегодня отменен ввиду того, что большинство нарушений устранено собственником. Определение суда в настоящее время уже исполнено. Завтра арендаторы смогут вернуться к работе», — отметила собеседница агентства.

Она напомнила, что эксплуатация торгового центра была запрещена в качестве обеспечительных мер до вынесения решения суда.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание ТЦ «Рембыттехника» было опечатано 16 апреля из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Всем арендаторам приставы предоставили возможность забрать личные вещи.

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