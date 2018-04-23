В Пензе снят запрет на эксплуатацию «Рембыттехники» Общество

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы отменил запрет на эксплуатацию здания торгового центра «Рембыттехника» в понедельник, 23 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила адвокат Юлия Макарова.

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«Этот запрет сегодня отменен ввиду того, что большинство нарушений устранено собственником. Определение суда в настоящее время уже исполнено. Завтра арендаторы смогут вернуться к работе», — отметила собеседница агентства.

Она напомнила, что эксплуатация торгового центра была запрещена в качестве обеспечительных мер до вынесения решения суда.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание ТЦ «Рембыттехника» было опечатано 16 апреля из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Всем арендаторам приставы предоставили возможность забрать личные вещи.