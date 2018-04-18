В Пензе последний арендатор «Рембыттехники» заберет свои вещи 18 апреля Общество

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Представитель производственного предприятия, который арендовал площади в торговом центре «Рембыттехника» в Пензе, последним заберет вещи из опечатанного здания в среду, 18 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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Она напомнила, что здание было опечатано в минувший понедельник, 16 апреля, из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

«Вчера была предоставлена возможность арендаторам вынести свои личные вещи. Допуск в здание был обеспечен в присутствии судебных приставов», — пояснила собеседница агентства.

Яна Загребельная уточнила, что предпринимателям по предварительному согласованию обеспечили возможность по одному забрать личные вещи и скоропортящиеся продукты.

Она добавила также, что «Рембыттехника» будет закрыта до вступления в силу постановления суда по иску о приостановлении деятельности в связи с выявленными нарушениями.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.

В Пензе по итогам проведенных мероприятий прокуратура потребовала запретить эксплуатацию зданий кинокомплекса «Современник», торговых центров «Урицкий», «Мой», «Триумф» и «Гостиный двор», в Кузнецке — ТЦ «М-Сити».

