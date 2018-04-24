В Пензенской области в рамках проекта «ВторБум» собрано более 10 тонн бумаги и пластика Общество

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. 12 образовательных учреждений Пензенской области сдали более 10 тонн макулатуры и пластиковых бутылок на переработку в рамках межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум», направленного на популяризацию раздельного сбора отходов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель пензенского отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На данный момент участниками проекта стали образовательные организации Пензы, Кузнецкого, Спасского, Малосердобинского, Тамалинского и Пензенского района», — пояснила она.

Читайте также

В Пензе дан старт проекту по популяризации раздельного сбора мусора

Алина Можачкина-Грибанова отметила, что проект бессрочный, подведение итогов с поощрением наиболее активных участников проводится два раза в год на торжественных природоохранных мероприятиях.

«Проект направлен на экологическое просвещение населения в области использования отходов производства и потребления, повышение культуры раздельного сбора отходов, популяризацию экологичного образа жизни и бережного отношения к ресурсам», — пояснила собеседница агентства.