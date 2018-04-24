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У телеканала «ТВ-Пенза» сменится учредитель — Марина Анфалова

13:57 | 24.04.2018 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Телеканал «ТВ-Пенза», учредителем которого является МУП «Аналитический региональный центр информационных систем» («Арцис»), планируется оценить и продать. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила главный редактор СМИ Марина Анфалова.

У телеканала «ТВ-Пенза» сменится учредитель — Марина Анфалова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что соответствующее решение было озвучено в ходе рабочей встречи с участием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и мэра Виктора Кувайцева, которая состоялась во вторник, 24 апреля.

«На этой встрече было сказано, что у города нет возможности содержать телеканал, […] поэтому губернатор сказал, что телеканал не бросят, телеканал интересен, в ближайшем будущем будет происходить смена учредителя этого СМИ. Губернатор сказал, что судьба людей [сотрудников] на его контроле», — уточнила собеседница агентства.

По словам Марины Анфаловой, в переходный период коллектив электронного СМИ будет работать в штатном режиме.

«Город должен оценить, сколько стоит телеканал, чтобы его продавать, потому что передать его по-другому никак невозможно», — добавила она.

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Согласно данным ЕГРЮЛ, муниципальное унитарное предприятие «Арцис» было образовано в 2001 году. Его учредителем числится управление муниципального имущества администрации Пензы.

В марте 2009 года у технических специалистов предприятия возникла идея создания потокового интернет-вещания. На протяжении года канал вещал в тестовом режиме. В 2010 году он стал называться «ТВ-Пенза».

11 июня 2010 года МУП получил свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-40184 (форма распространения — электронное периодическое издание, территория распространения — Россия, зарубежные страны), а 5 декабря 2011 года — ЭЛ №ТУ58-0142 (телеканал, Пензенская область).

В марте 2012 года была получена лицензия на осуществление телевизионного вещания. Телеканал «ТВ-Пенза» стал доступен в кабельных сетях.

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