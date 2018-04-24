В Пензе суд запретил эксплуатацию здания ТЦ «Урицкий» Общество

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил иск прокурора о запрете эксплуатации здания торгового центра «Урицкий» из-за нарушений в сфере пожарной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В ходе проверки были выявлены отсутствие или неисправность пожарных извещателей, выход из строя системы оповещения и управления эвакуацией людей на одном из этажей, а также отсутствие автоматической системы пожаротушения и другие нарушения», — уточнили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что в целях устранения выявленных нарушений в суд было направлено исковое заявление о запрете эксплуатации здания до их устранения.

В прокуратуре отметили, что решение суда от 23 апреля пока в законную силу не вступило.