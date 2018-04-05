Прокуратура требует на время закрыть ТЦ «Урицкий» в Пензе Общество

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин направил в суд исковое заявление о запрете ООО «Сетевая компания» эксплуатировать здание торгового центра «Урицкий» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что грубые нарушения обязательных требований выявлены в ходе совместной проверки сотрудников прокуратуры и МЧС в торговых залах и подсобных помещениях в зданиях №10, №10А и №12 на улице Суворова.

«Так, в подсобных помещениях второго этажа, на третьем этаже и в подвальном помещении отсутствуют пожарные извещатели. В подвале, где также имеются торговые залы, нет системы противодымной вентиляции. В здании, кроме подвального помещения, отсутствует система автоматического пожаротушения. Двери эвакуационных выходов нельзя свободно открыть без ключа изнутри. Исполнительная документация на системы противопожарной защиты на объекте не хранится», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе проверки установлено, что разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового центра «Урицкий» администрация города не выдавала.

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«Выявленные многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и отсутствие разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию свидетельствуют о недопустимости использования помещений торгового центра для целей, связанных с массовым пребыванием людей, создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья находящихся на объекте граждан, может привести к возникновению пожара, его распространению и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде», — добавила Светлана Артамонова.

Внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.