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В Пензе отметили 15-летие со дня образования регионального штаба студотрядов

09:34 | 25.04.2018 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Конкурс танцевальных программ состоялся в актовом зале Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 24 апреля — в день 15-летия со дня основания регионального штаба «Российских студенческих отрядов» (РСО).

В Пензе отметили 15-летие со дня образования регионального штаба студотрядов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В начале мероприятия руководитель областного отделения РСО Артем Колобов отметил, что за эти годы начала формироваться нормативная база в поддержку движения, а его участники нашли много друзей из Приволжского федерального округа и со всей России.

«Самое главное, что у нас у всех появилась действительно настоящая гордость не только за свой отряд, не только за своих друзей в этом движении но и за «Российские студенческие отряды» в целом», — добавил он.

Артем Колобов отметил, что новые участники со временем обязательно поймут ценности движения и его атмосферу.

«Мы не зависимы ни от политики, ни от чего. Мы верим в идею, мы верим в душевность, в наши песни, в дружбу, в товарищей которые рядом, находим свою любовь, строим настоящие семьи», — сказал он.

Затем молодые люди представили на суд жюри классические, народные, стилизованные, эстрадные, современные и спортивные танцы. Лучший из 17 номеров будет назван в мае.

Также на мероприятии был объявлен победитель конкурса кандидатов в бойцы студенческих отрядов. Им стала участница «Спектра» Екатерина Чарыкова. Второе место занял представитель отряда «Сириус» Антон Спирин, а третье — член студенческого отряда «Феникс» Екатерина Гусакова.

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