Пензенской станции юных туристов присвоено имя Татьяны Мартыненко Общество

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Имя почетного гражданина Пензенской области, ветерана Великой Отечественной войны, педагога Татьяны Мартыненко присвоено станции юных туристов в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

Фото: Pgduma.ru

«Татьяна Тарасовна активно занималась с детьми, прививая им любовь к труду, к туризму, была организатором множества туристско-краеведческих мероприятий, навсегда вошла в плеяду выдающихся земляков. За свои боевые заслуги она награждена орденом Красной звезды Отечественной войны II степени и другими наградами», — напомнила и.о. министра образования Пензенской области Лилия Чащина, представляя законопроект.

Она выразила уверенность, что присвоение учреждению имени Татьяны Мартыненко будет способствовать повышению его статуса и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В итоге законопроект был принят единогласно.

Мартыненко Татьяна Тарасовна родилась в Пензе в семье рабочих 14 декабря 1923 года.

В 1941 году сразу же после окончания 9 класса пошла работать на завод и учиться в школу медицинских сестер.

В начале 1942 года ушла на фронт и воевала медсестрой на Карельском и 1-м Украинском фронтах. В одном сражении спасла жизнь 17 солдатам.

Закончила войну на 1-м Украинском фронте в составе 172-й стрелковой Павлодарского ордена Суворова дивизии под командованием Героя Советского Союза Анатолия Краснова.

В октябре 1945 года вернулась в Пензу.

В 1949 году открыла в доме пионеров и школьников первую секцию туризма в Пензе, где занимались дети и их родители.

В центре детско-юношеского туризма и экскурсий Пензы, где Татьяна Мартыненко работала педагогом дополнительно образования, организовала коррекционную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

24 мая 2007 года ей было присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».

14 декабря 2017 года скончалась в возрасте 94 лет.