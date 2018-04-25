В Пензенской области принят закон о взаимодействии органов власти со студотрядами Общество

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Закон «О взаимодействии органов государственной власти Пензенской области со студенческими отрядами» принят в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в среду, 25 апреля.

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Представляя соответствующий законопроект, заместитель председателя комитета по социальной политике Яна Куприна напомнила, что инициатива разработки документа, направленного на поддержку деятельности студотрядов, была выдвинута в 2017 году.

По ее словам, предлагаемый к утверждению нормативный правовой акт уточняет функции регионального парламента, областного правительства и уполномоченного органа.

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«Создаются правовые основания для формирования координационного совета по вопросам взаимодействия со студенческими отрядами», — отметила Яна Куприна.

Она выразила надежду на то, что законопроект даст дополнительные правовые гарантии для поддержки движения на территории региона.

В итоге депутаты проголосовали единогласно.

В законе, текст которого опубликован на сайте Законодательного собрания Пензенской области, имеется статья, посвященная государственной поддержке студенческих отрядов. Вместе с тем конкретные механизмы в ней не прописаны, а лишь указано, что они определяются законодательством Российской Федерации и Пензенской области, а также региональными программами.