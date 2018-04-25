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В Пензе прокуратура выявила нарушения в ТЦ «Славянский»

17:16 | 25.04.2018 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Ленинского района Пензы выявили нарушения требований пожарной безопасности в торговом центре «Славянский», расположенном на улице Кирова.

В Пензе прокуратура выявила нарушения в ТЦ «Славянский». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что на строительные материалы, использованные для отделки потолка и стен лестничной клетки, отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материала. Запоры на дверях эвакуационных выходов первого, второго и третьего этажей не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа. В магазине «Босфор» не проведено категорирование помещения складского назначения по пожарной опасности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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В надзорном ведомстве пояснили, что по результатам проверки в отношении собственников помещений — двоих индивидуальных предпринимателей — были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», им назначены штрафы — по 25 тыс. рублей каждому.

«Постановления в законную силу не вступили», — отметили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что с целью устранения нарушений индивидуальным предпринимателям внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

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