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Пензенский зоопарк объявил конкурс на лучшие клички для лемуров

08:25 | 26.04.2018 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский зоопарк объявил конкурс на лучшие клички для детенышей кошачьих лемуров, которые появились на свет 7 апреля.

Пензенский зоопарк объявил конкурс на лучшие клички для лемуров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В семье кошачьих лемуров Лулу и Лео родилось сразу два детеныша, что само по себе случается редко», — сообщили в администрации учреждения.

В зверинце отметили, что пол детенышей пока неизвестен, потому что зоологи еще не осматривали их, чтобы не вызвать стресс у мамы и малышей.

«Можно предлагать имена как для самки, так и для самца. Варианты принимаются в официальных группах зоопарка в социальных сетях и по электронной почте. Итоги конкурса будут подведены на празднике «Зоопарк приглашает друзей!» 1 мая в 13.00», — добавили в учреждении.

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