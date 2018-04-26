Пензенский зоопарк объявил конкурс на лучшие клички для лемуров Общество

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский зоопарк объявил конкурс на лучшие клички для детенышей кошачьих лемуров, которые появились на свет 7 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В семье кошачьих лемуров Лулу и Лео родилось сразу два детеныша, что само по себе случается редко», — сообщили в администрации учреждения.

В зверинце отметили, что пол детенышей пока неизвестен, потому что зоологи еще не осматривали их, чтобы не вызвать стресс у мамы и малышей.

«Можно предлагать имена как для самки, так и для самца. Варианты принимаются в официальных группах зоопарка в социальных сетях и по электронной почте. Итоги конкурса будут подведены на празднике «Зоопарк приглашает друзей!» 1 мая в 13.00», — добавили в учреждении.