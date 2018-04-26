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В Пензе подведут итоги конкурса на лучшую экскурсию

09:43 | 26.04.2018 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Финал конкурса на лучшую экскурсию по улицам Пензы состоится в рамках реализации проекта «Интеллектуальные игры» в Институте регионального развития в предстоящую пятницу, 27 апреля.

В Пензе подведут итоги конкурса на лучшую экскурсию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем примут участие ученики 9 и 11 классов из числа победителей отборочного этапа интеллектуальной игры «Умники и умницы Сурского края».

На заочный тур они подготовили материалы своих экскурсий по одному из предложенных тематических направлений — «Пенза литературная», «Герои земли пензенской», «История Пензы в названиях улиц» и «Достопримечательности Пензы».

В финал вышли 10 участников, которые представят свои наработки жюри.

Кроме содержания, будет оценено мастерство самих экскурсоводов — свободное владение материалом, коммуникабельность, культура речи и артистизм, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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