Пензенцев пригласили на лечение в зареченский санаторий-профилакторий Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Жители Пензы могут попасть в закрытое административно-территориальное образование Заречный, купив путевку в МУЗ «Городской санаторий-профилакторий». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила медсестра учреждения Елена Черная, представляющая учреждение на выставке «Туризм, отдых и оздоровление» в киноконцертном зале «Пенза».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Чтобы к нам попасть, вы должны позвонить и согласиться приехать к нам на лечение. Мы закажем вам путевку и пропуск», — пояснила собеседница агентства.

Елена Черная отметила, что спланировать поездку необходимо заранее — в среднем на подготовку всех документов потребуется около двух месяцев.

«У нас очень хорошая лечебная база — никто не жалеет. […] У нас демократичная цена: путевка нашего предприятия стоит 1 тыс. 19 рублей в сутки», — сказала она, уточнив, что в стоимость входят лечение, проживание и питание.

Представитель профилактория добавила, что отдыхающим также предлагается посетить с экскурсиями местные учреждения культуры и осмотреть достопримечательности.