В Пензе площадку перед «Родиной» исключат из перечня мест с массовым пребыванием людей Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Площадка перед зданием бывшего кинотеатра «Родина» будет исключена из перечня мест массового пребывания людей и объектов, расположенных на территории Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в администрации города в пятницу, 27 апреля.

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По его словам, причиной для принятия такого решения послужил тот факт, что до настоящего времени не проведено категорирование этой площадки, как и еще двух мест.

«Это набережная реки Суры — по причине реконструкции, территория сквера Дзержинского, находящаяся в собственности «Российских железных дорог», и площадка перед зданием бывшего кинотеатра «Родина», находящаяся в частной собственности», — уточнил он.

Виктор Кувайцев добавил, что правообладатель территории сквера имени Ф.Э. Дзержинского уже приступил к выполнению мероприятий по категорированию объекта, а собственник площадки у «Родины» выполнить требования постановления правительства России от 25 марта 2015 года отказывается.

Комментируя эту информацию, в пресс-службе мэрии Пензы пояснили, что администрация города больше не будет рассматривать территорию у здания бывшего кинотеатра в качестве места для проведения публичных и массовых мероприятий.

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Согласно постановлению администрации Пензы от 12 января 2017 года, в перечень мест массового пребывания людей и объектов включены: площадь имени В.И. Ленина с максимальным количеством посетителей 5 тыс. человек, сквер «Пионерский» — 1 тыс., сквер имени Ф.Э. Дзержинского — 500, площадка перед мемориальным комплексом «Разорванная звезда» — 300, Фонтанная площадь — 600, набережная реки Суры от подвесного до Бакунинского моста, площадка перед памятным знаком «Росток», сквер «Славы» — 20 тыс., площадка у кинотеатра «Родина» — 1 тыс., площадь Победы (проспект Победы, 1) — 3 тыс., мемориал воинам-афганцам со сквером «Белые росы» — 1 тыс., сквер «Копилка пословиц» — 500, администрация Пензы — 1,3 тыс., администрации Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов — 165, 170, 240 и 220 соответственно, а также участок от здания железнодорожного вокзала до здания №6 на улице Октябрьской и остановочных павильонов включительно — 200.