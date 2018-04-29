Выявлены факты бездействия пензенских приставов при взыскании алиментов в пользу детей Общество

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Прокуроры Пензенской области выявили многочисленные нарушения, допущенные судебными приставами-исполнителями при взыскании алиментов в пользу детей за период с января 2017 года по март 2018-го.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе надзорного ведомства, имели место бездействие и волокита при установлении имущества должника, на которое возможно обратить взыскание.

«К примеру, каменским межрайонным прокурором установлено, что судебный пристав-исполнитель не направил копию исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей по алиментным обязательствам, в связи с чем средства взыскателю не перечислялись. Также после установления местонахождения должника, длительное время находившегося в розыске, судебный пристав не вынес постановление о передаче исполнительного производства в другое территориальное подразделение — более шести месяцев алименты не взыскивались», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что в Сосновоборском районе, несмотря на наличие в исполнительном производстве сведений о транспортном средстве должника, вопрос о наложении на него ареста не был рассмотрен.

«Меры реагирования в связи с бездействием должностных лиц территориальных органов УФССП России по области в части установления имущества должника принимались также прокурорами Первомайского района Пензы и Пензенского района», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что всего было выявлено 67 нарушений, в целях устранения которых внесено 21 представление — по итогам их рассмотрения девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 13 уголовных дел.