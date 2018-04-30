Мэр Пензы поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы Общество

Пенза, 30 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником, который отмечается в понедельник, 30 апреля.

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«Являясь представителями одной из самых жизненно важных служб оперативного реагирования, вы твердо стоите на страже безопасности наших граждан. Борьба с пожарами — удел поистине благородных и мужественных, отважных и доблестных людей, готовых жертвовать собой, своим здоровьем ради спасения человеческой жизни. Вы настоящие герои, приходящие на помощь в сложнейших условиях. Вы там, где всегда опасно», — отметил мэр.

Он поблагодарил сотрудников противопожарной службы за самоотверженную заботу о гражданах и выразил особую признательность ветеранам.

«Ваш опыт, знания и мудрость бесценны. Спасибо за многолетний труд во благо жителей города Пензы. Пусть будет как можно меньше экстренных ситуаций и волнений, и как можно больше счастливых, радостных дней. От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, мира, добра, семейного счастья и уверенности в завтрашнем дне!» — цитирует пресс-служба мэрии Виктора Кувайцева.