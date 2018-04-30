Глава пензенского МЧС поздравил коллег с профессиональным праздником Общество

Пенза, 30 апреля 2018. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС РФ по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов поздравил коллег и членов их семей с Днем пожарной охраны России, который отмечается в понедельник, 30 апреля.

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«Профессия пожарного — одна из самых сложных и героических в мире. Самое трудное — это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти жизнь другого человека. Каждый пожарный — герой, каждую минуту на войне, каждую секунду рискует головой», — отметил он.

Генерал-майор внутренней службы поблагодарил за верность служебному долгу и готовность к борьбе с незваной бедой действующих сотрудников и ветеранов.

«С Днем пожарной охраны, с днем смелых и мужественных, днем ответственных и надежных, днем искренних и настоящих! Пусть ярче огня горят ваши сердца, пусть каждый новый день приносит новые победы. Желаю вам здоровья, счастья, бодрости, неиссякаемой энергии, чтобы количество выездов совпадало с количеством возвращений, и традиционно — сухих рукавов!» — цитирует Сергея Козлова пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.