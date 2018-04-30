В Пензе 12 июня планируется накачать 20-метровый мяч Общество

Пенза, 30 апреля 2018. PenzaNews. Футбольный мяч диаметром 20 метров планируется накачать на Юбилейной площади в Пензе в рамках празднования Дня России и Дня города 12 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил президент благотворительного фонда «Оберег», которым инициирован проект «Супер мяч», Максим Куликов.

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Он пояснил, что мяч уже заказан на фабрике в Санкт-Петербурге, и, наполнив его воздухом с помощью ножных насосов, организаторы намерены попасть в книгу рекордов Гиннеса.

«Около часа займет накачивание, 2 тыс. человек будет задействовано. […] Ждем всех желающих. Есть ограничение — участники должны быть старше 18 лет», — сказал Максим Куликов, уточнив, что больше 300 человек уже заявили о готовности помочь.

Президент фонда «Оберег» сообщил, что идея родилась во время проекта «Академия волонтеров», на который организация получила президентский грант.

«Он будет реализован исключительно на пожертвования благотворителей и помощь наших спонсоров. […] Собираются средства», — добавил собеседник агентства.

Максим Куликов уточнил, что на время мероприятия с конструкцией высотой с семиэтажный дом подготовлен проект безопасности.

«Он был в субботу [28 апреля] представлен правительству Пензенской области. Следующим этапом будет согласование этого проекта с МЧС», — пояснил он.