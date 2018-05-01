Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда Общество

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей с Праздником весны и труда, который отмечается во вторник, 1 мая.

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«Сердечно поздравляю вас с Праздником весны и труда — днем единства и сплоченности всех созидательных сил, которые стремятся к миру и процветанию Отечества!» — сказал глава региона.

Он выразил уверенность в том, что получится добиться прогресса в развитии социально-экономического потенциала страны и региона, обеспечить достойную жизнь, наполненную смелыми замыслами, перспективными планами и твердой уверенностью в завтрашнем дне.

«Надежным залогом грядущих успехов являются эффективная реализация твердой и последовательной политики президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленной на укрепление государственного могущества и международного авторитета Отчизны, наш добросовестный труд, гражданская солидарность и искренняя любовь к великой Родине. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.