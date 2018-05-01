В Пензе первомайский митинг впервые прошел на Юбилейной площади Общество

Пенза, 1 мая 2018. PenzaNews. Несколько тысяч жителей Пензы с флагами, воздушными шарами и транспарантами приняли участие в митинге по случаю Праздника весны и труда, который впервые состоялся на Юбилейной площади.

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Люди начали собираться задолго до начала мероприятия. Многие пришли на митинг целыми коллективами, представляющими предприятия, учреждения и общественные организации. Некоторые были со своими семьями.

Чтобы попасть на огороженную площадку, требовалось пройти через рамки металлоискателей, на которых были указаны названия районов города. Незадолго до начала мероприятия перед ними образовались очереди.

Сцену установили в дальней части площади со стороны киноконцертного зала «Пенза».

В отличие от прошлых лет, когда митинг по случаю Первомая проходил на площади имени В.И. Ленина, куда с улицы Московской следовали колонны Первомайского, Октябрьского, Ленинского и Железнодорожного районов Пензы, с первого взгляда различить их представителей было затруднительно.

Рядом со сценой разместился муниципальный духовой оркестр под руководством Анатолия Набережного. Между основной массой зрителей и сценой стояли кадеты, а по центру — напротив сцены — чиновники, депутаты и известные люди региона.

После того, как митинг был объявлен открытым, прозвучал гимн России, а затем выступил губернатор Иван Белозерцев, который отметил, что трудящиеся в 2017 году показали хорошие результаты.

«Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за совместную работу, за те показатели, за те результаты, которых вы достигаете. […] Да здравствует Пензенская область, да здравствуют трудовые коллективы, да здравствует человек труда!» — сказал он.

Затем председатель региональной ассоциации сельхозтоваропроизводителей, депутат Госдумы России от фракции «Единая Россия» Иван Фирюлин призвал собравшихся беречь мир и работать на созидание.

В свою очередь глава областной федерации профсоюзов, сопредседатель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Котов отметил, что Праздник весны и труда является всенародным.

По его словам, в этот день в разных странах в шествиях и демонстрациях примут участие около 3 млн. человек.

«Для старшего поколения он по-прежнему символизирует международную солидарность трудящихся. Для молодых — это весна, обновление, пробуждение природы и большие надежды на будущее. Наша губерния всегда славилась своими трудовыми коллективами, своими династиями, людьми труда», — добавил он.

После этого член молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области Юлия Авдонина выразила мнение, что единение трудящихся на первомайских митингах является примером силы россиян.

«Мы, молодежь, понимаем, что идти вперед нужно, только опираясь на духовное и культурное наследие. […] Мы должны сохранить историческую память, нести в сердце гордость за свой народ, в душе которого — трудолюбие и способность работать, не жалея сил», — сказала она.

В завершение официальной части выступил фельдшер пензенской областной станции скорой помощи, председатель первичной организации профсоюзов студентов медколледжа Александр Медков.

Он обратил внимание на то, что перед медицинской общественностью страны стоят серьезные задачи, в том числе по повышению эффективности здравоохранения, внедрению современных практик, совершенствованию оказания помощи и подготовке высококвалифицированных кадров.

«Пусть нам всем наш труд приносит радость и достаток. Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия!» — обратился он к собравшимся.

Во время концерта, который начался сразу после митинга, Иван Белозерцев поздравил с 80-летием дирижера Анатолия Набережного, а затем наблюдал за номерами творческих коллективов, стоя среди жителей.

Некоторые воспользовались возможностью сфотографировать своих детей вместе с главой региона.