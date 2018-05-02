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В центре Пензы потушен условный пожар в гостинице

12:50 | 02.05.2018 | Общество

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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Действия по тушению пожара в гостинице «Пенза», расположенной на улице Славы, отработаны в ходе учений, состоявшихся в среду, 2 мая.

В центре Пензы потушен условный пожар в гостинице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание в одном из номеров на втором этаже. После срабатывания пожарной сигнализации персонал приступил к эвакуации гостей, однако огонь начал быстро распространяться по коридору, отрезав несколько человек от выхода.

Незамедлительно на место прибыли семь пожарных расчетов.

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Силы первых подразделений, оказавшихся в гостинице, были брошены на спасение попавших в огненную ловушку людей.

Спасатели провели обследование здания, завершили эвакуацию сотрудников и постояльцев, а также ликвидировали условный пожар. Помимо этого, оно оценили состояние оборудования, предназначенного для водоснабжения в случае ЧП.

«В праздничные дни подобные занятия на объектах с массовым пребыванием людей пройдут во многих районах города и области», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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