В центре Пензы потушен условный пожар в гостинице Общество

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Действия по тушению пожара в гостинице «Пенза», расположенной на улице Славы, отработаны в ходе учений, состоявшихся в среду, 2 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание в одном из номеров на втором этаже. После срабатывания пожарной сигнализации персонал приступил к эвакуации гостей, однако огонь начал быстро распространяться по коридору, отрезав несколько человек от выхода.

Незамедлительно на место прибыли семь пожарных расчетов.

Читайте также

Cиловики раскрыли детали учений на автовокзале Пензы

Силы первых подразделений, оказавшихся в гостинице, были брошены на спасение попавших в огненную ловушку людей.

Спасатели провели обследование здания, завершили эвакуацию сотрудников и постояльцев, а также ликвидировали условный пожар. Помимо этого, оно оценили состояние оборудования, предназначенного для водоснабжения в случае ЧП.

«В праздничные дни подобные занятия на объектах с массовым пребыванием людей пройдут во многих районах города и области», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.