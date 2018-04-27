Cиловики раскрыли детали учений на автовокзале Пензы Общество

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Действия в случае нападения террористов и захвата заложников отработаны в ходе учений «Циклон-2018», которые состоялись на автовокзале Пензы в минувший четверг, 26 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Оперативного штаба в Пензенской области, по легенде, группа злоумышленников проникла на территорию автовокзала. В результате применения холодного и огнестрельного оружия, а также взрывных устройств в зале ожидания пострадали 13 человек. Воспользовавшись паникой, трое условных преступников проникли на перрон и захватили микроавтобус: в итоге семеро пассажиров стали «заложниками».

На место прибыли поднятые по тревоге подразделения группировки Оперативного штаба в Пензенской области, в том числе специалисты пожарно-спасательного центра и территориального центра медицины катастроф.

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Учения на автовокзале

Представители правоохранительных органов, госвласти и местного самоуправления организовали эвакуацию посетителей и персонала автовокзала, а также обследование территории объекта.

Решением руководителя Оперативного штаба в части Железнодорожного района Пензы был введен режим контртеррористической операции (КТО).

После длительных переговоров с злоумышленниками руководитель КТО принял решение о проведении боевого мероприятия. В результате силовых действий все «преступники» были задержаны, а «заложники» — освобождены.

В ходе учений отработаны практические навыки взаимодействия подразделений, привлекаемых для участия в антитеррористических операциях, а также дана оценка готовности правоохранительных органов и экстренных служб региона действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного рода.