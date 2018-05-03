В Пензе стражи порядка задержали водителя автомобиля с низкой посадкой Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали мужчину, управлявшего автомобилем с подозрительно низкой посадкой.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При патрулировании маршрута на улице Заводской в Пензе ими был замечен стоявший отечественный автомобиль. Внимание сотрудников привлек тот факт, что посадка машины была очень низкой. При приближении стражей порядка машина резко тронулась с места, водитель попытался скрыться», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

В ведомстве отметили, что после этого группа задержания остановила и блокировала водителя.

«За рулем транспортного средства находился 25-летний мужчина. Сквозь стекло автомобиля было видно, что его салон наполнен изделиями из металла. Открывать багажник задержанный отказался, также не были получены и объяснения по поводу происхождения металлических изделий. Автомобиль был опечатан, а мужчина передан сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе.