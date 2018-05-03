EN
10:27:29 Четверг, 3 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе стражи порядка задержали водителя автомобиля с низкой посадкой

09:54 | 03.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали мужчину, управлявшего автомобилем с подозрительно низкой посадкой.

В Пензе стражи порядка задержали водителя автомобиля с низкой посадкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При патрулировании маршрута на улице Заводской в Пензе ими был замечен стоявший отечественный автомобиль. Внимание сотрудников привлек тот факт, что посадка машины была очень низкой. При приближении стражей порядка машина резко тронулась с места, водитель попытался скрыться», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

В ведомстве отметили, что после этого группа задержания остановила и блокировала водителя.

«За рулем транспортного средства находился 25-летний мужчина. Сквозь стекло автомобиля было видно, что его салон наполнен изделиями из металла. Открывать багажник задержанный отказался, также не были получены и объяснения по поводу происхождения металлических изделий. Автомобиль был опечатан, а мужчина передан сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В сгоревшей «ГАЗели» на улице Калинина в Пензе обнаружено тело мужчины Пензенский хор поборется за победу во всероссийском фестивале
В Неверкинском районе мужчину будут судить за смерть отца В пензенском драмтеатре покажут благотворительный спектакль по повести «Завтра была война»
Пензенские дзюдоисты завоевали еще три медали на турнире в Санкт-Петербурге В Пензе на улице Урицкого провалился асфальт
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама