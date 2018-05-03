EN
16:14:53 Четверг, 3 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском парке Белинского на месте комнаты смеха разместят новый аттракцион

11:23 | 03.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Новый детский аттракцион будет размещен на месте демонтированной комнаты смеха в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила директор парка Елена Савельева.

В пензенском парке Белинского на месте комнаты смеха разместят новый аттракцион

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы сейчас привлекаем инвестора для того, чтобы поставить в это место какой-то более доходный аттракцион, потому что на самом деле она [комната смеха] вообще дохода не приносила», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что находившиеся ранее внутри помещения зеркала сохранены.

«Те, которые можно еще использовать, мы попробуем обновить, и организовать эту зону на третьем городке [неподалеку от семейного аттракциона «Гусеница»]. […] Что-то думать мы будем, конечно же, потому что у комнаты смеха были свои посетители», — сказала Елена Савельева.

По ее словам, восстановление комнаты смеха является делом отдаленной перспективы из-за финансовой стороны вопроса.

Руководитель парка отметила также, что крыша и несущие конструкции сооружения останутся на месте, поскольку они пригодятся для работы другого аттракциона — детских электромобилей.

Загрузка...
Читайте также
Андрей Смирнов в пятый раз стал лучшим в регионе приставом, осуществляющим розыск В Пензе объявлен сбор средств на обустройство открытой площадки фестиваля «Jazz May»
В зареченском крематории сожгли санкционный сыр «Дорблю» Очевидец запечатлел, как мусор с набережной в центре Пензы сметают в реку
В Пензенской области в праздники зафиксировано 85 случаев возгорания травы и мусора В Пензенской области за I квартал легализованы трудовые отношения с 4,4 тыс. работников
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама