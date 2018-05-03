В пензенском парке Белинского на месте комнаты смеха разместят новый аттракцион Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Новый детский аттракцион будет размещен на месте демонтированной комнаты смеха в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила директор парка Елена Савельева.

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«Мы сейчас привлекаем инвестора для того, чтобы поставить в это место какой-то более доходный аттракцион, потому что на самом деле она [комната смеха] вообще дохода не приносила», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что находившиеся ранее внутри помещения зеркала сохранены.

«Те, которые можно еще использовать, мы попробуем обновить, и организовать эту зону на третьем городке [неподалеку от семейного аттракциона «Гусеница»]. […] Что-то думать мы будем, конечно же, потому что у комнаты смеха были свои посетители», — сказала Елена Савельева.

По ее словам, восстановление комнаты смеха является делом отдаленной перспективы из-за финансовой стороны вопроса.

Руководитель парка отметила также, что крыша и несущие конструкции сооружения останутся на месте, поскольку они пригодятся для работы другого аттракциона — детских электромобилей.