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В областном конкурсе «Безопасное колесо» в Пензе примут участие 40 команд

10:59 | 03.05.2018 | Общество

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Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. 40 команд из образовательных организаций Пензенской области примут участие в региональном этапе конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2018».

В областном конкурсе «Безопасное колесо» в Пензе примут участие 40 команд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Открытие состязаний состоится на территории детско-юношеского центра «Спутник» на улице Попова в Пензе в предстоящую пятницу, 4 мая, в 10.00.

Участники конкурса продемонстрируют знание правил дорожного движения, практические умения оказания первой помощи пострадавшим, навыки фигурного вождения велосипеда и умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным условиям.

Также школьники примут участие в творческом конкурс «Движению ЮИД 45 лет».

По результатам конкурса две девочки и столько же мальчиков, показавших лучшие результаты в личном зачете, представят Пензенскую область в финале мероприятия, который пройдет с 21 по 28 мая во всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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