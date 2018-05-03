EN
16:14:59 Четверг, 3 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В «Пензаэнерго» выявлены лучшие бригады персонала участков балансов и учета электроэнергии

11:31 | 03.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Ежегодное плановое производственное совещание руководителей участков балансов и учета электроэнергии, бригад мастеров и контролеров районов электрических сетей состоялось на базе учебно-тренировочного полигона Пензенского производственного отделения (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго».

В «Пензаэнерго» выявлены лучшие бригады персонала участков балансов и учета электроэнергии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Директор филиала «Пензаэнерго» Игорь Толбин в ходе мероприятия отметил, что снижение потерь в распределительных сетях является одним из приоритетных направлений работы компании.

«Мы уделяем пристальное внимание состоянию приборов учета электроэнергии и выявлению попыток внести изменения в их работу. Для нас очень важно свести потери электроэнергии к минимуму и улучшить качество электроснабжения наших потребителей», — сказал он.

Собравшиеся в деталях обсудили результаты и методики работы по учету электроэнергии, рассмотрели вопросы борьбы с потерями в электрических сетях. Кроме того, были проверены знания и практические навыки работников.

Бригадам мастеров по учету электроэнергии и контролерам РЭС предстояло пройти несколько испытаний. Энергетики проверили свои знания действующих правил, инструкций и норм, пройдя компьютерный тест.

Затем они продемонстрировали умение оказывать первую помощь пострадавшему от действия электрического тока. В роли потерпевшего был использован реанимационный тренажер-манекен.

Самым ответственным этапом для бригад мастеров и контролеров стало проведение настройки, устранение дефектов работоспособности системы РиМ на учебном стенде, а также обследование измерительных комплексов и выявление безучетного потребления электроэнергии.

Впервые за шесть лет проведения совещаний последний вид работ был организован непосредственно у потребителей бытового сектора. Для этого бригады направились в поселок Рамзай, где для каждой из групп отвели свой участок распределительной сети.

Читайте также

«Пензаэнерго» стало лидером рейтинга филиалов «МРСК Волги» по борьбе с потерями

В итоге оценочная комиссия постановила, что лучше всех справились с испытаниями энергетики Кузнецкого производственного отделения, на втором месте оказалась бригада Нижнеломовского ПО, а на третьем — Сердобского ПО.

Как сообщает пресс-служба компании, производственное совещание персонала групп баланса и учета электроэнергии филиала «Пензаэнерго» направлено на определение уровня профессиональной подготовки сотрудников, осуществляющих обследование измерительных комплексов коммерческого учета электроэнергии у потребителей бытового сектора и юридических лиц.

Также в его рамках происходит обмен передовым опытом между бригадами, определение мер, обеспечивающих повышение качества выполнения работ по выявлению потерь у потребителей, совершенствование форм и методов обследования приборов учета.

Загрузка...
Читайте также
Андрей Смирнов в пятый раз стал лучшим в регионе приставом, осуществляющим розыск В Пензе объявлен сбор средств на обустройство открытой площадки фестиваля «Jazz May»
В зареченском крематории сожгли санкционный сыр «Дорблю» Очевидец запечатлел, как мусор с набережной в центре Пензы сметают в реку
В Пензенской области в праздники зафиксировано 85 случаев возгорания травы и мусора В Пензенской области за I квартал легализованы трудовые отношения с 4,4 тыс. работников
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама