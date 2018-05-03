В «Пензаэнерго» выявлены лучшие бригады персонала участков балансов и учета электроэнергии Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Ежегодное плановое производственное совещание руководителей участков балансов и учета электроэнергии, бригад мастеров и контролеров районов электрических сетей состоялось на базе учебно-тренировочного полигона Пензенского производственного отделения (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго».

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Директор филиала «Пензаэнерго» Игорь Толбин в ходе мероприятия отметил, что снижение потерь в распределительных сетях является одним из приоритетных направлений работы компании.

«Мы уделяем пристальное внимание состоянию приборов учета электроэнергии и выявлению попыток внести изменения в их работу. Для нас очень важно свести потери электроэнергии к минимуму и улучшить качество электроснабжения наших потребителей», — сказал он.

Собравшиеся в деталях обсудили результаты и методики работы по учету электроэнергии, рассмотрели вопросы борьбы с потерями в электрических сетях. Кроме того, были проверены знания и практические навыки работников.

Бригадам мастеров по учету электроэнергии и контролерам РЭС предстояло пройти несколько испытаний. Энергетики проверили свои знания действующих правил, инструкций и норм, пройдя компьютерный тест.

Затем они продемонстрировали умение оказывать первую помощь пострадавшему от действия электрического тока. В роли потерпевшего был использован реанимационный тренажер-манекен.

Самым ответственным этапом для бригад мастеров и контролеров стало проведение настройки, устранение дефектов работоспособности системы РиМ на учебном стенде, а также обследование измерительных комплексов и выявление безучетного потребления электроэнергии.

Впервые за шесть лет проведения совещаний последний вид работ был организован непосредственно у потребителей бытового сектора. Для этого бригады направились в поселок Рамзай, где для каждой из групп отвели свой участок распределительной сети.

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В итоге оценочная комиссия постановила, что лучше всех справились с испытаниями энергетики Кузнецкого производственного отделения, на втором месте оказалась бригада Нижнеломовского ПО, а на третьем — Сердобского ПО.

Как сообщает пресс-служба компании, производственное совещание персонала групп баланса и учета электроэнергии филиала «Пензаэнерго» направлено на определение уровня профессиональной подготовки сотрудников, осуществляющих обследование измерительных комплексов коммерческого учета электроэнергии у потребителей бытового сектора и юридических лиц.

Также в его рамках происходит обмен передовым опытом между бригадами, определение мер, обеспечивающих повышение качества выполнения работ по выявлению потерь у потребителей, совершенствование форм и методов обследования приборов учета.