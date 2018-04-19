«Пензаэнерго» стало лидером рейтинга филиалов «МРСК Волги» по борьбе с потерями ЖКХ

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Компания «Пензаэнерго» возглавила рейтинг филиалов ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») по борьбе с потерями электроэнергии в сетях напряжением 0,4–20 кВ, составленном по итогам 2017 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На втором месте расположились «Самарские распределительные сети», на третьем — «Оренбургэнерго».

На уровне производственных отделений лучших показателей добилось Саранское ПО филиала «Мордовэнерго». За ним следует Нижнеломовское ПО филиала «Пензаэнерго». В тройке лидеров также находится Ульяновское ПО филиала «Ульяновские распределительные сети».

В районах электрических сетей наилучших результатов в снижении потерь добился Моргаушский РЭС филиала «Чувашэнерго». Показатели Сурского района распределительных сетей филиала «Ульяновских РС» вывели его на второе место. Замкнул тройку Беднодемьяновский РЭС филиала «Пензаэнерго».

«Снижение потерь в распределительных сетях 0,4–20 кВ — одно из приоритетных направлений в работе ПАО «МРСК Волги». Достигнутые показатели — результат реализации комплекса технических мероприятий и работы, направленной на рост эффективности в сфере учета электроэнергии», — прокомментировали в пресс-службе компании.

В организации добавили, что самое пристальное внимание уделяется состоянию приборов учета электроэнергии потребителей и выявлению попыток внести изменения в их работу.

«Практикуются совместные проверки энергетиков и сотрудников полиции. Материалы обо всех выявленных фактах бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии передаются в правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе.