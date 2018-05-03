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Сергей Щеткин назначен начальником пензенского УМВД

17:28 | 03.05.2018 | Общество

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Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Полковник полиции Сергей Щеткин назначен начальником управления МВД России по Пензенской области.

Сергей Щеткин назначен начальником пензенского УМВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий указ №183, который президент РФ Владимир Путин подписал 3 мая, опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежний руководитель пензенского УМВД Юрий Рузляев был освобожден от занимаемой должности 9 февраля 2018 года. После этого исполнение обязанностей главы ведомства было возложено на его заместителя Вадима Ковтуна.

Щеткин Сергей Михайлович родился в Новосибирской области 21 января 1971 года.

В 1999 году окончил Омский юридический институт МВД России, в 2009 — Академию управления МВД РФ.

В ноябре 1991 года поступил на службу в органы внутренних дел.

После окончания новосибирской специальной средней школы милиции МВД СССР прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска до первого заместителя начальника ОВД – начальника криминальной милиции Купинского района.

С сентября 2004 года по сентябрь 2007 года возглавлял ОВД Купинского района Новосибирской области.

С июня 2011 года по апрель 2015 года — начальник УМВД России по городу Магадану.

В апреле 2015 года был назначен на должность заместителя начальника управления – начальника полиции УМВД России по Магаданской области.

Награжден медалями МВД России «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» II и III степеней.

Женат, воспитывает дочь.

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