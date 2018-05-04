У монумента на проспекте Победы в Пензе 9 мая задействуют 100 дружинников Общество

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 100 дружинников будут помогать сотрудникам правоохранительных органов обеспечивать общественный порядок во время торжеств у монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы в День Победы, 9 мая.

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«Для обеспечения безопасности жителей и гостей города в праздничные дни помощь сотрудникам полиции будут оказывать народные дружинники. 9 мая на памятнике Победы будет задействовано 100 человек, в вечернее время на Юбилейной площади — 40 членов народной дружины», — сообщил начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов в ходе совещания в мэрии.

Он отметил, что улицы Коммунистическая, Карпинского, Луначарского, Ленина и проспект Победы в День Победы будут на время перекрыты большегрузным транспортом и автобусами с целью предотвращения террористических актов.

Аналогичные меры будут приняты вблизи Юбилейной площади, сообщает пресс-служба мэрии.

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Празднование Дня Победы у монумента воинской и трудовой славы пензенцев начнется с акции «Бессмертный полк». Колонна будет формироваться на улице Коммунистической с 9.00.

Шествие двинется сразу после окончания благодарственного молебна, который намечен на 10.00.

В 11.30 состоится митинг у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, в рамках которого будет организован парад курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В. Хрулева.