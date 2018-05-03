Стала известна программа мероприятий ко Дню Победы в Пензе Общество

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Основные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в Пензе в среду, 9 мая.

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При этом часть торжеств запланирована на день раньше. Так, 8 мая в 12.00 завершится акция «Звезда памяти» у монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы. С 17.00 до 18.00 будет организована праздничная программа в скверах «Журавли» и «Бессмертный полк».

На улице Московской в этот день с 12.00 можно будет осмотреть выставку рисунков под открытым небом «Дети рисуют Победу».

Утром в День Победы, 9 мая, будут возложены венки и цветы к воинским захоронениям на кладбище в Ахунах, Митрофаньевском и Мироносицком кладбищах, а также к памятнику «Проводы».

Затем традиционно состоится акция «Бессмертный полк». Формирование колонны начнется на улице Коммунистической в 9.00. С 10.00 до 10.30 пройдет благодарственный молебен в часовне Архангела Михаила, а сразу после его окончания начнется шествие.

В 11.30 состоится митинг у монумента воинской и трудовой славы пензенцев и парад курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В. Хрулева.

С 13.00 в сквере «Журавли» будет идти концертная программа творческих коллективов города. В 14.00 на проспекте Победы ожидается традиционная легкоатлетическая эстафета. В это же время на Юбилейной площади пройдет концерт.

В 18.50 Пенза присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания». Она одновременно пройдет у монумента воинской и трудовой доблести пензенцев, на Юбилейной площади, у памятника «Проводы», в детском парке, парке имени В.Г. Белинского и парке «Олимпийский».

В 20.30 на Юбилейной площади состоится театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр» по мотивам военной поэзии Владимира Высоцкого.

В завершение в 22.00 пензенцев приглашают посмотреть праздничный фейерверк с Юбилейной площади.