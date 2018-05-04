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Нетрезвых пензенцев не пустят на торжества в День Победы

11:36 | 04.05.2018 | Общество

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Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Нетрезвые жители на будут допущены на официальные торжества, которые пройдут в День Победы у монумента воинской и трудовой славы пензенцев и на Юбилейной площади 9 мая. Об этом сообщил начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов.

Нетрезвых пензенцев не пустят на торжества в День Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что аналогичные меры будут приняты по отношению к гражданам, которые откажутся пройти через рамки металлодетекторов.

«Вся территория [около монумента на проспекте Победы] будет огорожена турникетами. Будет организовано четыре досмотровых пункта», — уточнил Олег Викулов в ходе пресс-конференции в городской администрации в пятницу, 4 мая.

По его словам, аналогичным образом меры безопасности будут усилены на Юбилейной площади.

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